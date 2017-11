Vincent Mannaert verduidelijkt waarom de Club-fans verschillen met die van concurrent Anderlecht: "Dat zouden ze nóóit doen"

De Anderlecht-fans zijn kritisch, net als die van concurrent Club Brugge. En toch is er een verschil, oordeelt CEO bij blauw-zwart Vincent Mannaert. Toen de West-Vlamingen in het seizoensbegin Europees ten onder gingen in Athene, zat coach Ivan Leko namelijk met twijfels.

"Ivan dacht luidop: 'Waar gaat dit naartoe?' Ook van de reacties van de fans in Moeskroen na de eerste nederlaag schrok hij", zegt Mannaert in Het Laatste Nieuws.

Verantwoordelijkheid bij trainer en bestuur

"Maar ik heb hem uitgelegd: 'Jij weet toch heel goed dat de supporters van Club nóóit spelers uitfluiten?' Dat maakt deze club uniek: onze fans leggen de verantwoordelijkheid niet bij de spelers, maar bij de trainer en bij het bestuur. Toen Ivan besefte dat hij deze zomer niet alleen in een andere club was gestapt maar ook in een ander léven, is hij heel snel de juiste keuzes gaan maken", zwaait Mannaert met lof.

