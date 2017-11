Mooi moment: Yaremchuk en Mitrovic vieren bij Balette: "Peter is zo belangrijk voor ons"

"Peter weet waarom we dit gedaan hebben", aldus Mitrovic tot twee keer toe. "We liepen naar hem toe omdat hij zo belangrijk is voor ons en voor het hele team. Hij geeft ons vertrouwen en ik draag de zege aan hem op."

"Ik ben heel blij dat we hem die drie punten ook konden bezorgen." Yaremchuk was uiteraard tevreden met zijn doelpunt. "Waarom ik naar Balette liep? Emotie, pure emotie."

Één ding is zeker, Peter Balette is graag gezien in de Gentse spelersgroep.