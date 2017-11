Jankovic viert vanavond zijn wederoptreden als trainer van KV Mechelen, hoe verging het de Servische trainer vorige keer?

door Maarten Cattaert



Zo verging het Aleksandar Jankovic vorige keer als trainer van KV Mechelen

Foto: © Photonews

KV Mechelen ontvangt vanavond KV Kortrijk in wat de remonte van Malinwa zou moeten inluiden. Op dit moment is de opdracht voor de nieuwe trainer Aleksandar Jankovic simpel: KV Mechelen in eerste klasse houden.