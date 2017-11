🎥 ADO Den Haag waande zich even Barcelona tegen Feyenoord

In een mindere periode valt er wel eens alles tegen wat tegen kan vallen. Zo ook op bezoek bij ADO Den Haag. De Rotterdammers kwamen al na vier minuten op voorsprong na een doelpunt van Jorgensen, maar slikten net voor rust een tegendoelpunt.



En wat voor één! De thuisploeg staat niet meteen bekend als brenger van 'Barcelonesk' voetbal, maar in ware tiki-taka-stijl bracht het de bordjes op gelijke hoogte. Aaron Meijers zette de aanval op en na een sterk staaltje eentijdsvoetbal kreeg hij de bal terug, waarna hij met een knappe volley het leer hoog in doel schoot.

Een zware klap voor Feyenoord, dat na rust nog een tegengoal slikte. Bekijk het mooie doelpunt hier: