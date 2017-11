Maes schoot Beerschot Wilrijk met zijn eerste goal richting periodetitel: "Dat koelbloedig afwerken zit er een beetje in"

De 24-jarige Maes maakte op een belangrijk moment zijn eerste treffer van het seizoen. "Het matchbegin van ons was nerveus. Tijdens de rust zeiden we tegen mekaar dat we bevrijdend moesten gaan voetballen. Dat is ons gelukt", zei de doelpuntenmaker na afloop.

"Van de Leuvense voorsprong in Lier wisten we niets. Nadat we zelfs scoorden, hoorde ik wel dat ook OHL 0-1 voor stond, maar we waren vooral met onszelf bezig."

Of ik nu naar rust snak? Misschien de eerste dag (lacht)

Maes bleef ijzig kalm toen hij de 0-2 voorbij Nicaise Kudimbana schoof. Een afwerking die op zo'n cruciaal moment weinigen gegeven is. "Bij Hades en Kapellen voetbalde ik op een gelijkaardige positie. Dat koelbloedig afwerken zit er van toen een beetje in." (lacht)

De geboren Genkenaar sukkelde in aanloop naar deze bepalende speeldag met de lies, maar raakte tijdig opgelapt. "Deze week kreeg ik op training wat last. Uiteindelijk heb ik er tijdens de wedstrijd geen hinder van ondervonden. Of ik nu naar rust snak? Neen, of misschien de eerste dag", sloot Maes met de kwinkslag af.