🎥 Kippenvel op Bosuil bij indrukwekkende minuut stilte voor overleden jeugdspeler

Antwerp zorgde met een minuut stilte voor een passend eerbetoon. Enkele onverlaten uit het Charleroi-vak hadden dat niet meteen door en werden op boegeroep onthaald.

Na de indrukwekkende minuut stilte was er ook een pakkende versie van You'll Never Walk Alone. Onder applaus gingen de familie, vrienden en ploegmaats van Joël het veld af.

Bekijk hieronder de beelden. Opgelet, het laden van de filmpjes kan enkele ogenblikken in beslag nemen.