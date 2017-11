Antwerp-publiekslieveling Hairemans werd ooit het hof gemaakt door een Belgische topclub: "Hij wilde me overtuigen om voor hen te kiezen"

De middenvelder met de sierlijke linker is bijzonder populair in Deurne-Noord en bewees dit seizoen al zijn waarde voor de oudste club van het land. Maar ooit werd hij het hof gemaakt door een Belgische topclub.

"Wijlen Dominique D'Onofrio wilde me overtuigen om voor Standard te kiezen", vertelt Hairemans in Het Nieuwsblad. "Aad en Tessa de Mos waren op dat moment mijn managers. D'Onofrio had het de hele tijd over 'de glorie van Standard' en dat ik zeker eens een thuismatch moest meepikken. Ik zou er in de watten gelegd worden."

Verhuis naar Luik lag moeilijk

"De Mos onderbrak hem een aantal keer: Kunnen we 't eerst effe over de poen hebben, zei hij (hilariteit) Mijn moeder en ik hielden ons een beetje op de achtergrond en gaven onze oren de kost. Naar Standard vertrekken lag sowieso moeilijk, want we hadden al een voorakkoord getekend bij De Graafschap en aangezien ik een man van mijn woord ben..."