Benavente legt uit waarom hij vóór de spionkop van Antwerp ging vieren

De Peruviaan kreeg bierbekers en aanstekers over zich heen. Hij werd aan de schouder geraakt en ging neer. "Ik had er niet over nagedacht", aldus Benavente achteraf.

"Het was in de richting waarin ik liep en daardoor kwam ik daar uit. Ik blijf erbij dat het ook bij mijn tweede doelpunt niet met opzet was", hield Benavente zijn onschuld staande.

Hij werd geraakt aan de schouder. "Ik kreeg er een blikje op, maar het is niet erg." Benavente toonde zich overigens vergevingsgezind ten opzichte van de supporters. "Ik heb liever zo'n publiek dan een stil publiek."

Benavente in bloedvorm

Met vier doelpunten in twee wedstrijden is Benavente alvast dé man in vorm bij Charleroi. "Het is de eerste keer dat ik zo beslissend kan zijn. Ik ben echt tevreden", glunderde de Peruviaan.