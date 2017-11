Marc Brys loodste Beerschot Wilrijk van de 1ste Amateurliga naar de periodetitel in 1B: "We hebben het geflikt"

Na een moeizame eerste helft, bevrijdden de Mannekes zichzelf met twee goals in twee minuten tijd. "De spankracht van deze match zat in de hoofden", blikte Marc Brys terug op de 3-0-winst. "Dat lieten we in de tweede helft los, met onze gekende patronen en drie mooie doelpunten tot gevolg."

De nieuwkomer in de Proximus League overtrof alle verwachtingen. "Wie uit Eerste Amateurliga komt, kan niet de ambitie hebben om de eerste periodetitel te pakken. Uiteraard stond ons raamwerk er wel, met Tom Van Hyfte (overgekomen van Roda JC, red.) als een belangrijke extra pion die erbij kwam."

50 procent van het werk is gerealiseerd, maar we hebben nog niets in handen

"Of we onszelf overtroffen hebben? Dat denk ik niet", aldus Brys. "We spelen naar onze mogelijkheden, weliswaar met een krappe kern. Sommige jongens met kwaaltjes leefden echt naar deze wedstrijd toe."

"Er is nu 50 procent van het werk gerealiseerd, maar we hebben nog niets in handen. We blijven dus voorzichtig, al gaan we hier wel even van genieten."