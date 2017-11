Courtois houdt clean sheet tegen Lukaku, Kabasele maakt zijn eerste van het seizoen in knotsgekke tweede helft

De Chelsea-Belgen haalden het van de United-Belgen. The Blues waren zeker in de eerste helft de betere ploeg, maar konden dat lang niet verzilveren in een doelpunt. Uiteindelijk kon Morata kort na de rust dan toch de ban breken met zijn zevende van het seizoen. Chelsea komt zo op een punt van United, dat nu al acht punten achterstaat op City.

Uiteraard stonden er veel landgenoten op het wedstrijdblad. Courtois hield zijn netten schoon, Hazard kreeg een applauswissel en Batshuayi bleef op de bank. Aan de andere kant kon Lukaku opnieuw niet scoren, Fellaini speelde een halfuur.

Everton-Watford was een match die velen zich nog lang zullen herinneren en dan vooral de tweede helft. Richarlison en Kabasele met zijn eerste van het seizoen maakten er 0-2 van en dan verwacht je niet al te veel meer van een Everton in crisis.

Maar plots schoten ze wakker: Niasse en Calvert-Lewin hingen de bordjes weer gelijk en in de blessuretijd werd het zelfs 3-2 dankzij een penalty van Baines. Het was dan nog niet afgelopen want in de 100ste (!) minuut kreeg ook Watford nog een penalty, maar Cleverley miste. Deze felbevochten overwinning moet deugd doen bij The Toffees.

Overzicht van speeldag 11 in de Premier League: