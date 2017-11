Joos baalt na topprestatie Dortmund-speler: "Doodzonde dat hij er niet bij is op het WK"

Pulisic was omnipresent tegen Bayern en met zijn snelheid en techniek was de 19-jarige offensieve middenvelder een gesel voor de verdediging. Ondanks de ruime overwinning van Bayern, is de Dortmund-speler de man van de wedstrijd, vindt commentator Filip Joos.

"Toch jammer dat we Pulisic niet aan het werk zullen zien op het WK. Hij verdient de Oscar van de wedstrijd", klinkt het. Marc Degryse trad hem bij in de studio van Play Sports: "Het is ontzettend straf dat hij als 19-jarige vaak puur op snelheid alles goed maakt. Ook zijn verdedigende taken vervult hij, of dat nu in minuut 1 of 90 is."