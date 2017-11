Het lijkt echt wel now or never voor Club Brugge. Zelden hebben de sterren zo gunstig gestaan als op dit moment in de competitie. En dat heeft toch wel enkele opvallende redenen. Waarbij de woorden van ex-coach Garrido nooit veraf zijn: mentally, tactically, technically en physically.

Vormpeil

Om te beginnen: Club Brugge zit in een prima vorm. Met 33 op 39 heeft het een van zijn beste starts ooit gemaakt, bovendien is het team echt wel op dreef gekomen en speelt het een herkenbaar en goed voetbal. Bij Anderlecht is en blijft het toch nog wat zoeken.

Coaching

Dat heeft ook wat te maken met de coaching. Ivan Leko heeft een volledige voorbereiding gehad bij Club Brugge en er een duidelijk systeem ingeslepen. Dat is nu volop aan het renderen, terwijl het voor Hein Vanhaezebrouck vooralsnog zoeken en tasten is. Logisch, gezien hij nog maar pas op Neerpede is neergestreken.

Vermoeidheid

PSG won in eigen huis met 5-0 van Anderlecht. Ook al is het een wedstrijd die op dinsdag werd gespeeld, is het toch een match die er opnieuw zal hebben ingehakt. Bij Club Brugge zijn ze steevast enorm gretig, omdat er door de snelle Europese uitschakeling geen midweekvoetbal meer is.

Mentaal

De 5-0 pandoering zal er bij paars-wit overigens ook mentaal hebben ingehakt. Niemand verliest graag en al zeker niet met een karton tegendoelpunten. Bovendien heeft Club Brugge in de stand zo'n voorsprong dat ze nu al zeker zijn van de herfsttitel. Dat kan een bevrijdend effect geven: niets moet, alles mag.

Kwaliteit

En tot slot: de bepalende spelers van Club Brugge hebben op dit moment misschien simpelweg meer kwaliteit dan die van Anderlecht. De verdediging staat stevig, Nakamba en Vormer dartelen en het gevaar komt van overal. De spitsen scoren dan misschien niet altijd, maar de rest van het team laat ze ook lekker binnen gaan.