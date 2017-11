De Fauw baalt na verlies op Oostende: "Ik was liever met een goed gevoel de interlandbreak ingegaan"

"Het was een nederlaag die niet nodig was. Oostende won wel maar ik vond ze niet goed. We startten veel te slap in de eerste helft en lieten hen in de wedstrijd komen. Dat ze met 2-0 voorstaan aan de rust komt omdat we niet geconcentreerd genoeg waren. Er wordt voor gewaarschuwd voor de wedstrijd, maar toch waren we veel te slordig."

"Ik vond dat we de tweede helft beter begonnen te spelen. We probeerden weer ons spel te spelen zoals we altijd doen met veel voorzetten, veel beweging en goede passings. Jammer genoeg viel die 2-2 dan niet en dan krijg je een betwistbare strafschop tegen.