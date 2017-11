Advocaat roept ex-Gentspeler op voor komende oefeninterlands

Ook Tottenham-doelman Michel Vorm zal er niet bij zijn. De 34-jarige goalie zou zondag normaal gezien tussen de palen staan tegen Crystal Palace, maar raakte op training geblesseerd aan de knie. De blessure zou niet ernstig zijn, maar voor de oefeninterlands moet Vorm toch passen.

Bondscoach Dick Advocaat heeft de 27-jarige Sergio Padt opgeroepen als vervanger. De huidige doelman van FC Groningen kennen we in België nog van zijn periode bij AA Gent van 2011 tot 2014. In totaal stond hij 61 officiële wedstrijden in doel voor de Buffalo's. Advocaat riep Padt al eerder eens op voor twee oefeninterlands en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.