Origi komt op dreef met gelukkige goal en assist voor Wolfsburg

door Yannick Lambrecht

Wolfsburg als een geheel is nog steeds op zoek naar zijn beste vorm, maar Divock Origi... Die verbetert zienderogen. Na zijn goal tegen Schalke had hij ook een voet in twee stuks tegen Hertha Berlijn.