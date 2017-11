🎥 "Door Mourinho geloofde ik dat ik één van de beste spelers in Engeland kon worden", maar meende Hazard dat wel?

Mourinho was ook een belangrijke factor in het succesverhaal van Eden Hazard. "Toen José naar hier kwam, deed hij me geloven dat ik één van de beste spelers in Engeland kon worden", vertelde Hazard aan Sky Sports daags voor de topper.

"Hij stopte in mijn hoofd dat het mogelijk was. Dankzij hem geloofde ik dat ik de beste kon worden als ik elke match op mijn best speelde", aldus Hazard.

Straal negeren

Maar dan volgde een opvallend beeld aan de spelerstunnel voor Chelsea-Man Utd. Mourinho stond klaar om veel van zijn vroegere spelers te groeten en deed dat bij iedereen, behalve Hazard. De Belg gunde hem nauwelijks oogcontact en liep hem straal voorbij. Gewoon niet gezien of is er meer aan de hand?