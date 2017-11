Lucratieve deal wenkt voor Atlético Madrid-boegbeeld

door Maarten Cattaert



Fernando Torres zou aan zijn laatste dagen bezig zijn bij Atlético Madrid

Foto: © photonews

Toen Atlético Madrid promoveerde naar La Liga in 2002, was een zekere Fernando Torres er al op jonge leeftijd kapitein. In 2015 keerde hij terug naar zijn oude liefde, maar daar zou komende winter al weer een eind aan komen.