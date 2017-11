Vercauteren hoopt dat de Rode Duivels het beter doen dan in 1986, maar: "Het is hoog tijd dat ze hun potentieel omzetten in resultaten"

Op Radio 1 zei de ex-speler van de Rode Duivels het volgende daarover: "We moeten onze prestatie van 1986 wel koesteren, maar ik hoop dat de generatie van nu het beter doet dan wij in die tijd. Dan kunnen we eindelijk praten over het toernooi van 2018 en moeten we niet meer altijd terugkomen op die prestatie."

Vercauteren kijkt met heel veel verwachtingen naar de nationale ploeg, maar heeft ook zijn bedenkingen. "Het is hoog tijd dat ze hun potentieel omzetten in resultaten. Sommige spelers naderen toch het einde van hun internationale carrière. We moeten realistisch blijven. Het zal moeilijk worden in Rusland, maar hopelijk kunnen ze iets neerzetten."