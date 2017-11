Lierse klimt uit diep dal en pakt 9 op 9: "Vandaag opnieuw getoond dat we enorme vechters zijn"

Lierse vocht na een 0-1 achterstand nog terug en won met 2-1. "Ik denk dat we vandaag opnieuw hebben getoond dat we enorme vechters zijn", aldus de verdediger. "Vandaag liep het wat moeizamer omdat we op achterstand kwamen. De eerste helft was super, maar we beloonden onszelf niet. Daar hadden we misschien al 0-2 kunnen voorstaan."

'Mentaal sterk'

"Maar de manier waarop we terugvechten, is heel bewonderenswaardig. Dankzij deze 9 op 9 maken we een grote sprong in het klassement. We zijn mentaal erg sterk. We ontbraken in het begin van het seizoen het geloof om een wedstrijd te winnen en nu hebben we dat geloof wel. Bij die 9 op 9 zitten met OHL en Cercle twee topploegen, dus dit geeft een erg goed gevoel."

Lierse sluit de eerste periode af op een vijfde plaats, maar wil deze portie vertrouwen meenemen naar de volgende 14 wedstrijden. "We gaan proberen om verder te gaan op het elan van de voorbije weken. We staan waar we staan en moeten het match per match bekijken", besluit de Lierse-kapitein.