Waarom het doelpunt van Harbaoui ook met videoref niet goedgekeurd zou worden: "De videoref had hier niets aan kunnen veranderen"

Volgens Geert De Vlieger zou het doelpunt ook met een videoref niet worden goedgekeurd. "De videoref had hier niets aan kunnen veranderen omdat de fase al was afgefloten door de lijnrechter", vertelt hij in Sports Late Night.

De analist verklaart ook waarom. "Het was duidelijk geen buitenspel, maar als de lijnrechter vlagt en de scheidsrechter gaat op dat signaal in, dan kan de videoref niet meer ingrijpen."