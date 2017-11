Dit stond er te lezen op het papiertje dat Obradovic in zijn handen gestopt kreeg

Natuurlijk vroeg iedereen zich af wat er op dat briefje te lezen was. Gelukkig maakte Hein Vanhaezebrouck er geen staatsgeheim van. "Dat is niets speciaal, dat gebeurt al lang hoor", glimlachte hij. "Er stonden instructies op voor bij de stilstaande fases", verklaarde hij.

Ivan Leko had net immers zijn spitsen gewisseld. "Meer bepaald: Wesley was er opgekomen. Dus moesten we een aantal wissels bij de mandekking doorvoeren. En het gemakkelijkste is om dat even netjes op te schrijven, zo ontstaan er geen misverstanden." Dat weten we dan ook weeral...