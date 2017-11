En zo denken ze er bij Club over: "Wij houden hier sowieso een beter gevoel aan over dan Anderlecht"

Bij Anderlecht was zowat iedereen ervan overtuigd dat ze moesten winnen. Bij de tegenstander waren ze een andere mening toegedaan. "Het gelijkspel is logisch. Dat we goed wegkomen met die afgekeurde goal? Anderlecht komt ook goed weg bij die kans voor Abdoulay (Diaby). Sels weet zelfs niet hoe hij die bal pakt", doelde hij op de mogelijkheid in de eerste helft.

Vanhaezebrouck beweerde ook dat Anderlecht de hele partij gedomineerd had. Nog iets dat ze bij Club niet graag hoorden. "Wij speelden een heel goeie eerste helft. We hebben hoog druk gezet en ze het leven moeilijk gemaakt", vond Vossen. "In de tweede helft kwamen we daardoor misschien wat energie te kort."

De kloof blijft op 9

Maar al bij al verliet blauw-zwart het Astridpark met een glimlach op het gezicht. "Wij houden hier sowieso een beter gevoel aan over dan Anderlecht. De kloof blijft op 9 punten. Het enige minpunt was dat we in de eerste helft hadden moeten scoren."