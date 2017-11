Johan Boskamp geeft Roberto Martinez raad: "Dat zou ik tegen Mexico en Japan niet te veel doen"

Martinez haalde Radja Nainggolan opnieuw bij de selectie en ook Adnan Januzaj kreeg weer zijn kans. De Catalaan wil zien wat de vleugelaanvaller kan in de rol van Yannick Carrasco.

De twee interlands staan ook in het teken van de WK-voorbereiding, en dus vindt Johan Boskamp het geen goed idee om veel te gaan veranderen. "Ik zou in die twee interlands tegen Mexico en Japan niet te veel experimenteren", zegt de Nederlandse analist in Het Belang van Limburg.

Roteren in doel

"Je komt niet vaak samen met de nationale ploeg en het blijven twee tegenstanders die naar het WK gaan. Je kunt een of twee spelers inbrengen, maar ik zou het geraamte laten staan. Daarnaast vraag ik me af of Simon Mignolet mag starten. Je weet dat Thibaut (Courtois, red.) alles wil spelen, maar hij krijgt er de laatste tijd iets meer om de oren."