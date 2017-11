Lukaku kon geen potten breken tegen Chelsea, Mourinho neemt het nog maar eens op voor bekritiseerde speler

Tegen een topclub heeft Lukaku het doorgaans moeilijker om het net te vinden. Tegen Chelsea creëerde hij één grote kans, maar hij zag zijn schot gered worden door Thibaut Courtois. Voor de rest hielden de Chelsea-verdedigers hem goed in de tang.

Ondanks het gemor van de fans toeneemt, blijft coach Mourinho Lukaku steunen. "Ik ga nu niet beginnen met de statistieken te bekijken. Ik analyseer de wedstrijd liever vanop de bank. Ik ben zeer tevreden over Romelu's inzet. Hij maakte goed ruimte voor Martial en Rashford."

Ook Marouane Fellaini, terug uit blessure, kreeg enkele woorden van lof. "Hem moet ik feliciteren. Hij traint nog maar net mee met de groep en stond vandaag een half uur op het veld met veel inzet te voetballen."

Name: Romelu Lukaku

Description: 6'1 male

Last seen: Getting off bus for big game



If found, please return to Manchester. pic.twitter.com/NWSCJxDgP8