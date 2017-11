De Bruyne kroont zich tot Man van de Match in topper met controversiële doelpunten

Arsenal begon sterk, maar City nam het overwicht al gauw over. Een eerste poging van Kevin De Bruyne werd nog gepareerd door Cech, maar enkele seconden later was het wel raak voor de Belg. Het was al het 50ste doelpunt voor The Citizens in alle competities (bekijk hier zijn goal).

Na de rust gingen ze erop en erover, maar daarover zal toch nog nagepraat worden. Eerst zette Aguëro een penalty om die toch zeer licht gefloten was. De tegentreffer van Lacazette leek het nog spannend te maken, maar Gabriel Jesus zorgde voor zekerheid. Opnieuw twijfelachtig, want assistgever David Silva werd onterecht niet afgevlagd voor buitenspel.

Enkele minuten voor affluiten gaf de omroeper dan nog heuglijk nieuws mee: "And the Man of the Match is... Kevin De Bruyne!" Deze week keert hij terug naar België voor de komende interlands.