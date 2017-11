Nu al kloof van acht punten: Ajax onderuit in Amsterdam Arena, PSV profiteert in laatste minuut van doelpuntenfestival

Op de middag beging Ajax een nieuwe uitschuiver, in hun eigen stadion dan nog. Bij Utrecht was Labyad de grote uiblinker met zijn twee doelpunten, het goaltje van Viergever maakte geen verschil in de puntenverdeling.

De ideale kans voor PSV om de voorsprong te vergroten, maar tegen een stug Twente hadden ze het knap lastig. Tot drie keer toe gaven de Eindhovenaren een voorsprong uit handen. Locadia, Van Ginkel en De Jong zagen hun goals telkens weer uitgewist.

Bij de bezoekers was Thesker de grote antiheld. Hij scoorde nog het openingsdoelpunt voor zijn ploeg, maar in de 91ste minuut zorgde hij er met een owngoal voor dat de match toch nog op 4-3 eindigde.

PSV staat nu eenzaam aan de leiding met 30 punten. Ajax telt er 22 en deelt de tweede plaats met PEC Zwolle en AZ.

Overzicht van de Eredivisie: