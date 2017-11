Enfant terrible Nicolas Verdier was een opvallende afwezige bij Eupen, coach Jordi Condom legt uit waarom

Verdediger Lotiès stond vorige week tegen Anderlecht namelijk nog in de basis, terwijl Verdier in de slotminuten inviel. Nu ontbraken beide spelers zonder duidelijke reden in de kern.

Nils Schouterden, die nog met Verdier samenspeelde bij KV Mechelen, had het raden naar diens afwezigheid. "Na de laatste training kregen we de lijst met 18 geselecteerde spelers, en zagen we dat Verdier ontbrak. Waarom weet ik niet, dat is iets tussen de speler en de coach."

"Ik koos voor de 18 spelers die mentaal en fysiek honderd procent klaar waren

Het soms nukkige karakter van Verdier kennen we van bij KV Mechelen. En dus gaf Eupen-trainer Jordi Condom uitleg bij zijn keuze. "De achttien van vandaag (gisteren, red.) waren fysiek en mentaal 100 procent klaar voor deze match."

"Iedere week kies ik voor de sterkst mogelijke selectie, rekening houdend met het aantal Belgen en de ploeg waartegen we spelen. Wie op training alles geeft, komt in aanmerking voor een selectie."