Niet OHL, maar wel Beerschot Wilrijk pakt eerste periodetitel: "In de eerste plaats naar onszelf kijken"

"Wij moesten onze wedstrijd winnen. Dat hebben we niet gedaan, dus in de allereerste plaats moeten we zeker naar onszelf kijken", zei Persoons na afloop. "We moesten gewoon winnen en wilden vanop de bank niet op de hoogte gehouden worden van de tussenstand bij Beerschot Wilrijk. Maar anderzijds wint Beerschot Wilrijk wel met 0-3, dus dan moesten we er vijf maken."

OHL startte erg nerveus en moest een halfuur wachten op een eerste grote kans. "In de tweede helft kwamen we wel goed uit de kleedkamer en kwamen we op voorsprong. En dan is er één man die dubieuze beslissingen neemt", doelt de middenvelder op de scheidsrechter.

Omstreden goals

"Zij scoren twee omstreden doelpunten. Ik vond het geen terugspeelbal van Kenneth (Schuermans, red.)", zegt Persoons over het tweede doelpunt. En ook bij de gelijkmaker leek er een fout te zijn op Gillekens. "Nick heeft een wonde onder zijn arm, dus je kan niet zeggen dat er niemand aan is geweest. Het was in de kleine backlijn en daar wordt de keeper toch beschermd?"