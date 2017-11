Wat een verschil met vorige week bij Peter Maes: "Getoond hoe we de vorige 15 punten verzamelden"

"Grinta!" Dat had Peter Maes gevraagd deze week, en dat kreeg hij ook. Al kon hij ook rekenen op een uitstekende Davino Verhulst. "Maar het zou te kort door de bocht zijn om te zeggen dat we het enkel aan hem te danken hebben dat we een punt pakten", aldus Maes. "De realiteit is dat we gewoon een heel goeie prestatie geleverd hebben."

"Bij balverlies hebben we ervoor gezorgd dat zij hun echte voetbal niet konden spelen", wees hij op de organisatie die Lokeren neerzette. "We hebben getoond hoe we onze vorige 15 punten konden pakken. Als ik één puntje van kritiek heb: we hebben te weinig gedaan met de ruimte die Genk liet. Ze speelden immers met heel veel volk voor de bal."