Geen zorgen, Waasland-Beveren herpakt zich met overtuiging: "De bespreking en beelden van Standard kwamen hard aan in de groep"

De nederlaag op Sclessin was niet meer dan een slippertje, want tegen Moeskroen dartelde zijn ploeg weer. "Op Standard was het helemaal niet goed. De bespreking en de beelden kwamen hard aan in de groep. Maar vandaag was er een groot verschil, ik ben zo blij met hoe ze gereageerd hebben."

Eerst organisatie, dan mooi voetbal. Niet omgekeerd

Het viel op hoe slim het tactisch plan van Waasland-Beveren in elkaar zat. De stempel van Clement? "Nee, dit is de stempel van de spelers. Het is al heel lang geleden dat ik zelf nog gescoord heb", lachte de coach na de nieuwe thuiszege.

Club Brugge

"De enige negatieve noot van vandaag: die gele kaart die Camacho krijgt voor zijn eerste fout. Ik vond dat overdreven, maar dat dwarsboomt nu wel mijn plannen voor Club Brugge." Philippe Clement heeft gelukkig nog een interlandbreak van twee weken om de terugkeer naar 'zijn' Brugge voor te bereiden.