Ruwe diamant van Antwerp droomt luidop: "Als Barcelona of Real Madrid aankloppen, zal ik niet neen zeggen"

De aanvaller is een aanstormend talent en werd al aan Europese grootmachten als Barcelona, Atlético Madrid en Chelsea gelinkt. "Ik ben inderdaad bij al die clubs genoemd, dat had vooral te maken met mijn prestaties bij de nationale jeugd", zegt Ardaiz daarover in Gazet van Antwerpen. "Maar het was sowieso geen optie om al naar zo'n grote club te gaan, want dan sla je simpelweg stappen over."

De beloftevolle spits wil via de Jupiler Pro League gestaag groeien, maar heeft wel zijn voorkeur qua club. "Als je mij nu een club vraagt, zeg ik Juventus - daar spelen wel meer Zuid-Amerikanen. Of Manchester United - dat komt door Ronaldo en Zlatan. Maar voor alle duidelijkheid: als Barcelona of Real Madrid aankloppen, zal ik ook niet neen zeggen", aldus Ardaiz met de knipoog.

Volg Antwerp - Charleroi nu live op Voetbalkrant.com.