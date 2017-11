Mignolet over kinderdroom die in vervulling gaat: "Ik ben sprakeloos"

Mignolet kon geen clean sheet houden, maar zag zijn team wel overtuigend winnen, mede door twee goals van man in vorm Mohamed Salah. De Belg kwam na de wedstrijd terug op het aanvoerderschap en hoe blij hij wel niet is met de kapiteinsband rond zijn schouders.

"Het is een hele eer. Het was echt een kinderdroom om ooit kapitein te zijn van een Premier League-club. Ik was toch een beetje verrast door de beslissing van Klopp. Ik heb het pas een uur voor de wedstrijd ontdekt toen ik de kleedkamer binnenkwam. Dat ik nu die kans krijg bij Liverpool, is ongelooflijk. Ik ben sprakeloos", aldus de Rode Duivel.

Normaal is Jordan Henderson de aanvoerder van Liverpool. Hij speelde door een blessure niet mee en omdat James Milner genoegen moest nemen met een plaats op de bank, koos de Liverpool-trainer uiteindelijk voor Mignolet als aanvoerder tegen West Ham United.