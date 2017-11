Mauves Army doet oproep naar de fans voor wedstrijd tegen 'het clubke uit het noorden van het land'

Daarvoor rekent de thuisploeg op de supporters. Om de spelers op scherp te zetten, wil supportersclub Mauves Army 2003 actie ondernemen, in de hoop dat de andere fans hun voorbeeld zullen volgen.

De oproep naar de RSCA-fans toe, klinkt als volgt:

"Beste RSCA Fans,



Wij ontvangen 'het clubke uit het noorden van ons land'. Het is niet nodig om het belang van deze match uit te leggen. Onze rivalen slaagden er ondertussen in 19 jaar geen enkele keer van ons te winnen. Hun laatste overwinning in het Astridpark dateert namelijk van september 1998!



We moeten er dus alles aan doen om deze serie zo lang mogelijk te behouden! Zowel op het veld als in de tribunes moeten wij ze verslaan!



Mauves Army zal daarom vanaf 17 uur in het stadion aanwezig zijn om onze spelers al tijdens de opwarming aan te moedigen. Wij hopen dat alle abonnees ons daarin volgen zodat wij andermaal het belang van deze wedstrijd kunnen onderstrepen. Gezien de tijdelijke gang van zaken zullen ze onze steun meer dan ooit nodig hebben!



Vergeet daarnaast jullie sjaal zeker niet zodat we de tribunes zo veel mogelijk kleur kunnen geven tijdens de opwarming."

Afwachten of de actie zijn vruchten afwerpt en de fans er een hels kabaal van kunnen maken tegen de aartsijand uit Brugge.

