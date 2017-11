Nu al? Spaanse krant komt wel met heel opvallende uitleg voor mindere prestaties Real Madrid-spelers

De Spaanse landskampioen telt al elf punten achterstand op leider FC Barcelona. Een nieuwe titel is momenteel zelfs niet bespreekbaar. Ook trainer Zinedine Zidane krijgt nu de wind van voren na de slechte prestaties van de voorbije weken.

Volgens El Mundo Deportivo valt de Franse coach weinig te verwijten. De Spaanse krant komt met een andere opvallende uitleg waarom de Real-spelers minder presteren. Met het oog op het WK 2018 in Rusland zouden een aantal sterren er alles aan doen om fysiek en mentaal niet uitgeput te zijn, met tot gevolg mindere prestaties in La Liga.

Of dat de hoofdreden zal zijn voor de crisis, lijkt eerder onwaarschijnlijk, aangezien het WK in Rusland pas in juni zal plaatsvinden en de spelers met sterke prestaties hun kansen op een selectie gaaf moeten houden. Het maakt er de uitleg van de krant niet minder bizar op... Real Madrid neemt het vanavond op tegen UD Las Palmas.