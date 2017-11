Een kwestie van kwaliteit? Anastasiou en Perbet verschillen van mening ... En hoelang is de Griek nog coach van Kortrijk?

"We stonden nochtans niet slecht", aldus Anastasiou. "De organisatie was er tot de 1-0, daarna kregen we het pas lastig omdat ook het publiek erachter ging staan."

Te weinig kwaliteit

"Ik heb nog de kracht en ik geloof er nog in. Of ik hier volgende week nog zal zijn? Dat weet ik niet, dat moet je niet aan mij vragen", zag de Griekse coach de bui mogelijk wel al hangen. "Er loopt genoeg kwaliteit bij ons."

Een mening die door Jérémy Perbet niet echt wordt gedeeld: "Een nieuwe trainer zal nu niet helpen", meent de aanvaller. "Er zijn teveel belangrijke spelers geblesseerd momenteel, dus er is gewoon te weinig kwaliteit."