Hield de scorende Yohan Boli zich niet aan de penaltyconsignes bij STVV? "Er waren duidelijke afspraken gemaakt"

Tegen Moeskroen miste Boli twee speeldagen geleden een strafschop. Op dat moment pasten de Kanaries nog geen hiërarchie toe onder de strafschopnemers. "Voor mij is het belangrijk dat ik over verschillende jongens beschik die een penalty kunnen nemen", zei coach Jonas De Roeck toen. (Dat leest u HIER)

De Ivoriaanse international ging deze keer opnieuw achter de bal staan, tot ongenoegen van een deel van het Truiense publiek. Boli maakte zijn vijfde competitietreffer, maar kende geluk toen zijn elfmeter dwars door het midden in doel ging.

Deze keer wel een hiërarchie

Toen de 1-0 na de wedstrijd ter sprake kwam op de persbabbel, liet coach De Roeck uitschijnen dat er deze keer wél een lijst was met penaltynemers, maar niet met Boli als voornaamste kandidaat.

"Er waren duidelijke afspraken gemaakt in verband met de strafschop", wikte en woog de Truiense coach zijn woorden. "Het belangrijkste was dat de bal erin ging. Of Boli dan niet de nummer 1 was op de lijst? Dat is intern", grijnsde De Roeck.