Zal Rode Duivel die uitblonk in de jongste interland er op het WK bij zijn? "Ook ik vrees de dag waarop de selectie herleid wordt naar 23"

En dus zullen enkele jongens die er de laatste maanden bij zijn, ontgoocheld achterblijven. Martinez gaf na de laatste WK-kwalificatiematch tegen Cyprus al aan dat zijn selectie voor de mundial een loodzware opdracht wordt. (Dat leest u HIER)

"Ook ik vrees die dag...", is Thorgan Hazard oprecht in Het Laatste Nieuws. "Maar ik ga er alles aan doen om erbij te zijn. Door te bevestigen bij Mönchengladbach. En door mijn kans te grijpen bij de nationale ploeg, zoals tegen Cyprus. Ik heb die avond laten zien tot wat ik in staat ben. Voorheen was het niet eenvoudig om dat te doen, als je slechts tien of vijftien minuten mag invallen."

Keuze respecteren

"Het is simpel: ik moet tonen dat ik mijn plek bij de Rode Duivels verdien en dan is het aan de coach om een beslissing te nemen", zegt Hazard. "Wat die ook is, ik zal ze respecteren. Maar als je me vraagt of ik ontgoocheld zal zijn als ik niet mee mag naar Rusland: uiteraard!"