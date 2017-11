🎥 We beschouwen na op eerste periode 1B: "Verdiende titel voor Beerschot Wilrijk"

"Beerschot Wilrijk is misschien de meest regelmatige ploeg van die eerste periode, dus het is zeker een verdiende eindwinst. OH Leuven heeft wel een knappe

"Het geheel stond er. Bijna dezelfde ploeg als vorig seizoen, met een paar goede nieuwkomers erbij. Veel clean sheets. En dat opvallend gezien met een bescheiden budget in vergelijking met enkele andere teams uit 1B."

We blikken ook al meteen vooruit richting de tweede periode, waarover we u deze week ook nog veel informatie zullen bezorgen. De volledige video-analyse hieronder. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden in beslag nemen: