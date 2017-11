Grote zorgen bij Genk om aanvaller: mogelijk lange afwezigheid

Samatta was eerder in de wedstrijd al tegen de grond gegaan met pijn aan dezelfde knie, maar probeerde toch door te spelen. Daarna ging het niet meer en kermde hij van de pijn. Vandaag komt er meer zekerheid over de blessure, maar ze hebben er alvast geen goed oog in.

De ligamenten lijken geraakt, al willen ze niet op de zaken vooruit lopen. Zijn medespelers dachten alvast dat het misschien wel zou meevallen, maar Albert Stuivenberg was veel minder positief.