'Dendoncker ziet oude gegadigde opnieuw opduiken, Anderlecht kan meeprofiteren met wintertransfer'

door Aernout Van Lindt

Anderlecht moet vrezen voor wintertransfer Dendoncker, al zijn er opties ter vervanging

Foto: © photonews

Het is geen nieuws dat Leander Dendoncker gegeerd wild is op de arbeidsmarkt. De kans dat hij aankomende zomer zeker vertrekt bij Anderlecht is erg groot. Of komt het er deze winter al van? Het zou zomaar kunnen.