Serieus haar in de boter tussen Conte en David Luiz: "Ik weet niet of hij nog een toekomst heeft bij Chelsea"

Na afloop van de wedstrijd vertelde de Italiaan waarom hij besloot de verdediger te passeren. "Het is heel simpel. Een coach moet de beste beslissing voor zijn team maken en vandaag was de juiste beslissing om met Christensen te spelen en Ampadu op de bank te zetten."

Moet David Luiz zich zorgen maken over zijn toekomst bij Chelsea? "Dat weet ik niet. Misschien dat ik in de toekomst anders ga beslissen. Het is een tactische beslissing. Dit kan elke speler van mij overkomen als ik zie dat ze niet in vorm zijn. Luiz moet nu vooral hard blijven werken.

Enkele weken geleden stelde de trainer nog dat Luiz zijn beste verdediger was. Op de vraag wat er precies is voorgevallen tussen hem en de speler, wil Conte niets kwijt. "Het kan veranderen. Alles kan veranderen", liet de oefenmeester van Chelsea de aanwezige pers in het ongewisse.