Voorzitter Eric Roef stelt de ambitie voor Beerschot Wilrijk bij: "Decompressie? Dat zal onder Marc Brys niet pakken"

"Stiekem droomde ik hier wel eens van, maar 'de meeste dromen zijn bedrog', wordt wel eens gezongen. De top 4 halen was de ambitie. Nu staan we op 180 minuten van de promotie", beseft een trotse Roef. "We gaan de verwachtingen bijstellen en proberen die tweede periodetitel te pakken."

We staan op 180 minuten van promotie, de druk ligt nu bij de rest

Vorige seizoen pakte Roeselare de eerste periodetitel, en zakte vervolgens als een pudding in elkaar. Vreest de preses voor decompressie? "Dat zal Marc Brys kennende bij hem niet pakken", lacht Roef. "De spelers krijgen ook een financiële beloning voor de gerealiseerde prestatie. Dat is maar normaal."

Beerschot Wilrijk kan met zijn finaleticket op zak bevrijd gaan voetballen. "De komende weken hopen we nog enkele jongens te recupereren. En wie weet kunnen we links of rechts nog iets realiseren tijdens de wintermercato. De druk ligt nu hoe dan ook bij de rest", weet Roef.