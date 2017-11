Mourinho moet zijn poulain goed vasthouden in januari: "We hebben stappen ondernomen om Fellaini binnen te halen"

"Fellaini staat op ons lijstje, we hebben stappen ondernomen om hem binnen te halen. Maar hij is niet de enige", verklaarde bestuurslid Metin Albayrak in de Turkse media.

Deze zomer leek Fellaini ook al op weg naar Besiktas, de middenvelder werd zelfs al eens gespot in Istanbul. "Onze transferplannen zijn nooit afgelopen, we zijn constant aan het werk. We willen in de wintertransferperiode of aan het einde van het seizoen transfers doen."