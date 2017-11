Antwerp-coach énorm teleurgesteld: "Ik ben kwaad, het collectief én individuen hebben me ontgoocheld"

"Ik zou hier kunnen zeggen dat we deze match snel moeten vergeten, maar dat ga ik niet doen. We kunnen en moeten hier vooral veel uit leren", opende Bölöni zijn betoog achteraf.

"Ik wil eerst de analyse maken, maar wat ik wel kan zeggen is dat we meer kwaliteit moeten brengen om in die top-zes mee te draaien. Ofwel hebben we dat niet in onze ploeg, ofwel moeten we hard werken om die kwaliteit te kunnen brengen."

Donderspeech in aantocht?

Hij was zelfs een beetje kwaad. "Ik kan zeggen dat dit de wedstrijd is die me het meest ontgoocheld heeft sinds ik hier coach ben. Ik ben kwaad omdat het collectief én de individuen me teleurgesteld hebben, zonder echt in detail te treden." Er mogen zich enkele spelers nog aan een donderspeech verwachten, dus.