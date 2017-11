Dit is ons Team van de Week!

Doel

Op vrijdag dachten we al: 'ze gaan heel goed moeten zijn om Lovre Kalinic uit het Team te houden.' Wel, Davino Verhulst was héél goed op bezoek bij Racing Genk en bezorgde Peter Maes zo een punt bij zijn ex-team.

Verdediging

In de verdediging krijgen we een Servisch blok centraal met Spajic, outstanding tegen Club Brugge, en Mitrovic. Die laatste hield met AA Gent de nul tegen Standard en speelde daar een belangrijke rol in.

Op de flanken krijgen we twee backs die zich aanvallend konden uitleven. Demir was belangrijk voor Waasland-Beveren met twee assists, Capon (jawel, hij staat echt ergens in de foto bovenaan) piloteerde Oostende naar de overwinning met zijn vierde doelpunt in drie wedstrijden.

Middenveld

In Anderlecht kregen we geen doelpunten te zien, maar Adrien Trebel was wel de sterkste man op het veld. Hij zocht en vond de openingen, alleen liet de afwerking te wensen over. Daar had Alexis De Sart geen probleem mee, getuige zijn twee doelpunten.

Ons offensieve deel van het middenveld swingde dit weekend. Lukebakio en Benavente hadden een voet in de drie goals van Charleroi op Antwerp. Benavente scoorde er twee, de Anderlecht-huurling tekende voor een doelpunt en een assist. Kalu flitste onhoudbaar zijn flank af tegen Standard.

Aanval

Helemaal voorin rekenen we op de nieuwste revelatie in onze competitie, Hassane Bandé. Hij maakte er twee voor KV Mechelen en trok de Kakkers zo uit het slop. Hij zit intussen al aan acht stuks!