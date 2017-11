Rode Duivel stelt iedereen gerust na pijnlijke trap: "Er is geen ernstige schade"

Watford verloor gisteren met 3-2 van Everton. Christian Kabasele scoorde, maar hinkte tien minuten voor tijd naar de kant met een blessure. De verdediger trok meteen na de wedstrijd naar het ziekenhuis waar hij zich uitgebreid liet onderzoeken.

De Rode Duivel stelt via Twitter iedereen gerust. "Bedankt voor de berichtjes. Er is geen ernstige schade, ik heb enkel pijn van de trap die ik kreeg", liet Kabasele weten. De kans lijkt dus groot dat Martinez beroep op hem kan doen de komende oefeninterlands tegen Mexico en Japan.

Thank you for your messages went to hospital and there is no serious damage just the pain from the kick 👍🏾