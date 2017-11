Trainerskerkhof in Jupiler Pro League, episode 7: ex-speler Real Madrid & Chelsea komt coach vervangen

door Aernout Van Lindt

door

Claude Makelele is de nieuwe coach van Eupen

Foto: © Photonews

Daar is trainersontslag nummer 7 in de Jupiler Pro League. Na 14 speeldagen gaat het trainerskerkhof zo onverminderd verder. En de club in kwestie heeft al meteen een nieuwe wereldster op de bank zitten.