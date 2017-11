Club Brugge-spelers beklagen zich eerste helft: "We hadden moeten scoren" en "Als hij zich laat vallen, is het penalty"

Hans Vanaken gaf een nuchtere analyse over de wedstrijd. "Wij zijn wel tevreden met dat punt", aldus de middenvelder. "In de eerste helft waren wij beter, in de tweede zij. Het kon alle kanten op. Het was typisch zo'n wedstrijd waarin de ploeg die scoorde, ging winnen. Maar voor mij is dit de juiste uitslag. Er lag ruimte voor hen en voor ons. Niemand profiteerde ervan."

Penalty

Ruud Vormer was iets meer chauvinistisch. "Als wij de 0-1 scoren (via Diaby, nvdr.) wordt het heel moeilijk voor hen. Maar goed, we hebben nog steeds negen punten voorsprong. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dat is toch een mooie kloof. In de eerste helft hadden we alles onder controle."

"In de tweede hebben we hen het gevoel gegeven dat wij te pakken waren. En we hadden nog een mooie kans. Als Dennis zich laat vallen, is het altijd penalty denk ik. Maar hij wou te graag die goal scoren."