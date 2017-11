De kalenders voor kerstvoetbal en tot eind januari bekend: Antwerp - Club, Club - Anderlecht & veel meer ...

Zondag 17 december is een dag die vele mensen in hun agenda zullen zetten, want dan is er de klepper op Jan Breydel tussen Club Brugge en Anderlecht om 14.30 uur. Die avond is er ook nog Zulte Waregem - Antwerp.

Anderlecht - Gent is voor tweede kerst, maar wel pas om 20.30 uur 's avonds. Tegen dan zou de kalkoen toch al moeten verteerd zijn ... Antwerp - Club Brugge is voor zondag 21 januari (14.30 uur).

Op 18 december - als we 100% zeker weten of Anderlecht en/of Zulte Waregem alsnog de Europese lente in mogen - kennen we het schema voor speeldagen 25 tot 30.