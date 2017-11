Lierse-aanvoerder neemt 'omstreden' coach in bescherming: "Verwachten ze dan dat hij ons als meisjes aanspreekt?"

Na de overwinning van Lierse tegen Cercle Brugge was er heel wat commotie door de 'vloekende speech' van de amper 25-jarige Still. De manier waarop hij zijn spelers voor de wedstrijd toesprak, was er helemaal over en 'not done' volgens enkele analisten.

"Ik heb ook gehoord dat er wat commotie was omdat hij er enkele 'f*cks' had in gegooid", reageerde Frans na de 2-1 zege tegen OHL. "In Extra Time zeiden ze dat je dan als speler moet weggaan. Dat is de belachelijkste commentaar die je kan geven. We halen 9 op 9 en iedereen is zo gemotiveerd als maar kan zijn. Ik weet niet wat ze dan verwachten."

"Verwachten ze dan dat hij ons als meisjes aanspreekt? Voetbal is een mannensport. Soms moeten er harde woorden vallen en moeten spelers opgepept worden. Ik zie daar geen graten in. Als je ziet hoe wij op het veld staan, dat is met heel veel vuur. En dat is toch met dank aan de trainer", besluit Frans.